Preço de Wrapped MANTRA hoje

O preço ao vivo de Wrapped MANTRA (WMANTRA) hoje é $ 0.00511512, com uma variação de 2.46% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WMANTRA para USD é de $ 0.00511512 por WMANTRA.

Wrapped MANTRA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 46,003, com um fornecimento em circulação de 8.99M WMANTRA. Nas últimas 24 horas, WMANTRA foi negociado entre $ 0.00501522 (mínimo) e $ 0.00522138 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.071876, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00501522.

No desempenho de curto prazo, WMANTRA movimentou-se -0.18% na última hora e -5.53% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 8.77K.

Informações de mercado de Wrapped MANTRA (WMANTRA)

Capitalização de mercado $ 46.00K$ 46.00K $ 46.00K Volume (24h) $ 8.77K$ 8.77K $ 8.77K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 46.00K$ 46.00K $ 46.00K Fornecimento Circulante 8.99M 8.99M 8.99M Fornecimento total 8,993,766.427894 8,993,766.427894 8,993,766.427894

A capitalização de mercado atual de Wrapped MANTRA é $ 46.00K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 8.77K. A oferta em circulação de WMANTRA é 8.99M, com um fornecimento total de 8993766.427894. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 46.00K.