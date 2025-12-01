Preço de Wrapped HSK hoje

O preço ao vivo de Wrapped HSK (WHSK) hoje é $ 0.398498, com uma variação de 26.74% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WHSK para USD é de $ 0.398498 por WHSK.

Wrapped HSK ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,544,318, com um fornecimento em circulação de 3.88M WHSK. Nas últimas 24 horas, WHSK foi negociado entre $ 0.309484 (mínimo) e $ 0.399892 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.608571, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.233158.

No desempenho de curto prazo, WHSK movimentou-se -0.34% na última hora e +54.62% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped HSK (WHSK)

Capitalização de mercado $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M Fornecimento Circulante 3.88M 3.88M 3.88M Fornecimento total 3,875,346.392251664 3,875,346.392251664 3,875,346.392251664

A capitalização de mercado atual de Wrapped HSK é $ 1.54M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WHSK é 3.88M, com um fornecimento total de 3875346.392251664. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.54M.