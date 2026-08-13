Preço de Wrapped Gonka hoje

O preço ao vivo de Wrapped Gonka (WGNK) hoje é $ 0.130061, com uma variação de 0.56% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WGNK para USD é de $ 0.130061 por WGNK.

Wrapped Gonka ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 15,401,571, com um fornecimento em circulação de 118.42M WGNK. Nas últimas 24 horas, WGNK foi negociado entre $ 0.127545 (mínimo) e $ 0.132724 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.282399, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.109233.

No desempenho de curto prazo, WGNK movimentou-se +0.01% na última hora e -15.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 28.41K.

Informações de mercado de Wrapped Gonka (WGNK)

Capitalização de mercado $ 15.40M$ 15.40M $ 15.40M Volume (24h) $ 28.41K$ 28.41K $ 28.41K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 56.17M$ 56.17M $ 56.17M Fornecimento Circulante 118.42M 118.42M 118.42M Fornecimento total 431,847,580.2538541 431,847,580.2538541 431,847,580.2538541

A capitalização de mercado atual de Wrapped Gonka é $ 15.40M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 28.41K. A oferta em circulação de WGNK é 118.42M, com um fornecimento total de 431847580.2538541. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 56.17M.