Preço de Wrapped Goat Bitcoin hoje

O preço ao vivo de Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) hoje é $ 91,278, com uma variação de 0.47% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WGBTC para USD é de $ 91,278 por WGBTC.

Wrapped Goat Bitcoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 312,824, com um fornecimento em circulação de 3.43 WGBTC. Nas últimas 24 horas, WGBTC foi negociado entre $ 90,852 (mínimo) e $ 91,287 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 124,609, enquanto a mínima histórica foi de $ 82,580.

No desempenho de curto prazo, WGBTC movimentou-se +0.05% na última hora e +5.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC)

Capitalização de mercado $ 312.82K$ 312.82K $ 312.82K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 312.82K$ 312.82K $ 312.82K Fornecimento Circulante 3.43 3.43 3.43 Fornecimento total 3.427166236655289 3.427166236655289 3.427166236655289

A capitalização de mercado atual de Wrapped Goat Bitcoin é $ 312.82K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WGBTC é 3.43, com um fornecimento total de 3.427166236655289. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 312.82K.