Preço de Wrapped FON hoje

O preço ao vivo de Wrapped FON (WFON) hoje é $ 1.33, com uma variação de 1.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WFON para USD é de $ 1.33 por WFON.

Wrapped FON ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,797,638, com um fornecimento em circulação de 7.39M WFON. Nas últimas 24 horas, WFON foi negociado entre $ 1.32 (mínimo) e $ 1.35 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.53, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.11.

No desempenho de curto prazo, WFON movimentou-se +0.37% na última hora e -6.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 107.12K.

Informações de mercado de Wrapped FON (WFON)

Capitalização de mercado $ 9.80M$ 9.80M $ 9.80M Volume (24h) $ 107.12K$ 107.12K $ 107.12K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.80M$ 9.80M $ 9.80M Fornecimento Circulante 7.39M 7.39M 7.39M Fornecimento total 7,386,628.619999559 7,386,628.619999559 7,386,628.619999559

A capitalização de mercado atual de Wrapped FON é $ 9.80M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 107.12K. A oferta em circulação de WFON é 7.39M, com um fornecimento total de 7386628.619999559. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.80M.