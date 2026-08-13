Preço de Wrapped FOGO hoje

O preço ao vivo de Wrapped FOGO (WFOGO) hoje é $ 0.00885156, com uma variação de 0.35% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WFOGO para USD é de $ 0.00885156 por WFOGO.

Wrapped FOGO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 88,921,437, com um fornecimento em circulação de 10.05B WFOGO. Nas últimas 24 horas, WFOGO foi negociado entre $ 0.00856257 (mínimo) e $ 0.00902537 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02627776, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00786258.

No desempenho de curto prazo, WFOGO movimentou-se -0.44% na última hora e +7.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 10.85K.

Informações de mercado de Wrapped FOGO (WFOGO)

Capitalização de mercado $ 88.92M$ 88.92M $ 88.92M Volume (24h) $ 10.85K$ 10.85K $ 10.85K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 88.92M$ 88.92M $ 88.92M Fornecimento Circulante 10.05B 10.05B 10.05B Fornecimento total 10,046,130,413.58554 10,046,130,413.58554 10,046,130,413.58554

A capitalização de mercado atual de Wrapped FOGO é $ 88.92M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 10.85K. A oferta em circulação de WFOGO é 10.05B, com um fornecimento total de 10046130413.58554. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 88.92M.