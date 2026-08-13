Preço de Wrapped FIO hoje

O preço ao vivo de Wrapped FIO (WFIO) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WFIO para USD é de $ 0 por WFIO.

Wrapped FIO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 299,319, com um fornecimento em circulação de 838.24M WFIO. Nas últimas 24 horas, WFIO foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.063231, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WFIO movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 194.99.

Informações de mercado de Wrapped FIO (WFIO)

Capitalização de mercado $ 299.32K$ 299.32K $ 299.32K Volume (24h) $ 194.99$ 194.99 $ 194.99 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 299.32K$ 299.32K $ 299.32K Fornecimento Circulante 838.24M 838.24M 838.24M Fornecimento total 838,244,027.0 838,244,027.0 838,244,027.0

A capitalização de mercado atual de Wrapped FIO é $ 299.32K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 194.99. A oferta em circulação de WFIO é 838.24M, com um fornecimento total de 838244027.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 299.32K.