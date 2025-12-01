Preço de Wrapped DOR hoje

O preço ao vivo de Wrapped DOR (WDOR) hoje é $ 0.00283078, com uma variação de 0.79% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WDOR para USD é de $ 0.00283078 por WDOR.

Wrapped DOR ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 70,769, com um fornecimento em circulação de 25.00M WDOR. Nas últimas 24 horas, WDOR foi negociado entre $ 0.00283078 (mínimo) e $ 0.00287729 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00916377, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WDOR movimentou-se -- na última hora e -1.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped DOR (WDOR)

