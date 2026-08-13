Preço de Wrapped Canton Coin hoje

O preço ao vivo de Wrapped Canton Coin (WCC) hoje é $ 0.099285, com uma variação de 1.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WCC para USD é de $ 0.099285 por WCC.

Wrapped Canton Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 400,721, com um fornecimento em circulação de 4.04M WCC. Nas últimas 24 horas, WCC foi negociado entre $ 0.097846 (mínimo) e $ 0.102712 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.774895, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.082287.

No desempenho de curto prazo, WCC movimentou-se +0.00% na última hora e +7.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 350.13.

Informações de mercado de Wrapped Canton Coin (WCC)

Capitalização de mercado $ 400.72K$ 400.72K $ 400.72K Volume (24h) $ 350.13$ 350.13 $ 350.13 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 400.72K$ 400.72K $ 400.72K Fornecimento Circulante 4.04M 4.04M 4.04M Fornecimento total 4,035,902.123691286 4,035,902.123691286 4,035,902.123691286

A capitalização de mercado atual de Wrapped Canton Coin é $ 400.72K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 350.13. A oferta em circulação de WCC é 4.04M, com um fornecimento total de 4035902.123691286. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 400.72K.