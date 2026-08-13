Preço de Wrapped Banano hoje

O preço ao vivo de Wrapped Banano (WBAN) hoje é $ 0, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WBAN para USD é de $ 0 por WBAN.

Wrapped Banano ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 41,550, com um fornecimento em circulação de 97.99M WBAN. Nas últimas 24 horas, WBAN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01942489, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WBAN movimentou-se +0.23% na última hora e -0.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.69.

Informações de mercado de Wrapped Banano (WBAN)

Capitalização de mercado $ 41.55K$ 41.55K $ 41.55K Volume (24h) $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 41.55K$ 41.55K $ 41.55K Fornecimento Circulante 97.99M 97.99M 97.99M Fornecimento total 97,994,347.57794626 97,994,347.57794626 97,994,347.57794626

A capitalização de mercado atual de Wrapped Banano é $ 41.55K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.69. A oferta em circulação de WBAN é 97.99M, com um fornecimento total de 97994347.57794626. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 41.55K.