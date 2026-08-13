Preço de Wrapped Backed Coinbase Global hoje

O preço ao vivo de Wrapped Backed Coinbase Global (WBCOIN) hoje é $ 111.45, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WBCOIN para USD é de $ 111.45 por WBCOIN.

Wrapped Backed Coinbase Global ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 26,897, com um fornecimento em circulação de 241.34 WBCOIN. Nas últimas 24 horas, WBCOIN foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 432.7, enquanto a mínima histórica foi de $ 59.03.

No desempenho de curto prazo, WBCOIN movimentou-se -- na última hora e -9.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 8.52.

Informações de mercado de Wrapped Backed Coinbase Global (WBCOIN)

Capitalização de mercado $ 26.90K$ 26.90K $ 26.90K Volume (24h) $ 8.52$ 8.52 $ 8.52 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 26.90K$ 26.90K $ 26.90K Fornecimento Circulante 241.34 241.34 241.34 Fornecimento total 241.3418452821395 241.3418452821395 241.3418452821395

A capitalização de mercado atual de Wrapped Backed Coinbase Global é $ 26.90K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 8.52. A oferta em circulação de WBCOIN é 241.34, com um fornecimento total de 241.3418452821395. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 26.90K.