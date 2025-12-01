Preço de Wrapped Aave Plasma USDT0 hoje

O preço ao vivo de Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) hoje é $ 1.007, com uma variação de 0.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WAPLAUSDT0 para USD é de $ 1.007 por WAPLAUSDT0.

Wrapped Aave Plasma USDT0 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 8,546,928, com um fornecimento em circulação de 8.49M WAPLAUSDT0. Nas últimas 24 horas, WAPLAUSDT0 foi negociado entre $ 1.007 (mínimo) e $ 1.008 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.029, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.988984.

No desempenho de curto prazo, WAPLAUSDT0 movimentou-se -0.04% na última hora e +0.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0)

Capitalização de mercado $ 8.55M$ 8.55M $ 8.55M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.55M$ 8.55M $ 8.55M Fornecimento Circulante 8.49M 8.49M 8.49M Fornecimento total 8,487,023.041572 8,487,023.041572 8,487,023.041572

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Plasma USDT0 é $ 8.55M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAPLAUSDT0 é 8.49M, com um fornecimento total de 8487023.041572. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.55M.