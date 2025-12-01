Preço de Wrapped Aave Plasma USDe hoje

O preço ao vivo de Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) hoje é $ 1.001, com uma variação de 0.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WAPLAUSDE para USD é de $ 1.001 por WAPLAUSDE.

Wrapped Aave Plasma USDe ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,233.61, com um fornecimento em circulação de 10.22K WAPLAUSDE. Nas últimas 24 horas, WAPLAUSDE foi negociado entre $ 1.001 (mínimo) e $ 1.002 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.028, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.956016.

No desempenho de curto prazo, WAPLAUSDE movimentou-se -0.02% na última hora e +0.09% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE)

Capitalização de mercado $ 10.23K$ 10.23K $ 10.23K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.23K$ 10.23K $ 10.23K Fornecimento Circulante 10.22K 10.22K 10.22K Fornecimento total 10,223.90093201619 10,223.90093201619 10,223.90093201619

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Plasma USDe é $ 10.23K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAPLAUSDE é 10.22K, com um fornecimento total de 10223.90093201619. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.23K.