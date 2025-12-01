Preço de Wrapped Aave Optimism WETH hoje

O preço ao vivo de Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) hoje é $ 4,381.62, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WAOPTWETH para USD é de $ 4,381.62 por WAOPTWETH.

Wrapped Aave Optimism WETH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,130,118, com um fornecimento em circulação de 190.38 WAOPTWETH. Nas últimas 24 horas, WAOPTWETH foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 5,168.19, enquanto a mínima histórica foi de $ 4,005.73.

No desempenho de curto prazo, WAOPTWETH movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH)

Capitalização de mercado $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 834.17K$ 834.17K $ 834.17K Fornecimento Circulante 190.38 190.38 190.38 Fornecimento total 190.3782081869889 190.3782081869889 190.3782081869889

