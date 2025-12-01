Preço de Wrapped Aave Gnosis wstETH hoje

O preço ao vivo de Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) hoje é $ 3,689.81, com uma variação de 0.76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WAGNOWSTETH para USD é de $ 3,689.81 por WAGNOWSTETH.

Wrapped Aave Gnosis wstETH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,257,568, com um fornecimento em circulação de 887.27 WAGNOWSTETH. Nas últimas 24 horas, WAGNOWSTETH foi negociado entre $ 3,644.96 (mínimo) e $ 3,714.31 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 5,982.55, enquanto a mínima histórica foi de $ 3,222.11.

No desempenho de curto prazo, WAGNOWSTETH movimentou-se +0.41% na última hora e +7.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH)

Capitalização de mercado $ 3.26M$ 3.26M $ 3.26M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.26M$ 3.26M $ 3.26M Fornecimento Circulante 887.27 887.27 887.27 Fornecimento total 887.2699968103843 887.2699968103843 887.2699968103843

