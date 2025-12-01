Preço de Wrapped Aave Gnosis WETH hoje

O preço ao vivo de Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) hoje é $ 3,060.89, com uma variação de 0.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WAGNOWETH para USD é de $ 3,060.89 por WAGNOWETH.

Wrapped Aave Gnosis WETH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,231,922, com um fornecimento em circulação de 402.47 WAGNOWETH. Nas últimas 24 horas, WAGNOWETH foi negociado entre $ 3,039.06 (mínimo) e $ 3,097.2 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 5,023.11, enquanto a mínima histórica foi de $ 2,686.5.

No desempenho de curto prazo, WAGNOWETH movimentou-se -0.57% na última hora e +7.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH)

Capitalização de mercado $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Fornecimento Circulante 402.47 402.47 402.47 Fornecimento total 402.4712742051576 402.4712742051576 402.4712742051576

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Gnosis WETH é $ 1.23M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAGNOWETH é 402.47, com um fornecimento total de 402.4712742051576. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.23M.