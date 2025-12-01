Preço de Wrapped Aave Gnosis GNO hoje

O preço ao vivo de Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) hoje é $ 131.47, com uma variação de 1.45% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WAGNOGNO para USD é de $ 131.47 por WAGNOGNO.

Wrapped Aave Gnosis GNO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 84,962, com um fornecimento em circulação de 646.26 WAGNOGNO. Nas últimas 24 horas, WAGNOGNO foi negociado entre $ 131.19 (mínimo) e $ 134.79 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 171.93, enquanto a mínima histórica foi de $ 114.31.

No desempenho de curto prazo, WAGNOGNO movimentou-se -0.55% na última hora e +1.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO)

Capitalização de mercado $ 84.96K$ 84.96K $ 84.96K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 84.96K$ 84.96K $ 84.96K Fornecimento Circulante 646.26 646.26 646.26 Fornecimento total 646.264809231928 646.264809231928 646.264809231928

