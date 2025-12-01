Preço de Wrapped Aave Ethereum WETH hoje

O preço ao vivo de Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) hoje é $ 3,203.75, com uma variação de 1.42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WAETHWETH para USD é de $ 3,203.75 por WAETHWETH.

Wrapped Aave Ethereum WETH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 104,461,959, com um fornecimento em circulação de 32.59K WAETHWETH. Nas últimas 24 horas, WAETHWETH foi negociado entre $ 3,152.01 (mínimo) e $ 3,231.3 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 5,206.48, enquanto a mínima histórica foi de $ 2,767.95.

No desempenho de curto prazo, WAETHWETH movimentou-se -0.75% na última hora e +7.37% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH)

Capitalização de mercado $ 104.46M$ 104.46M $ 104.46M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 104.46M$ 104.46M $ 104.46M Fornecimento Circulante 32.59K 32.59K 32.59K Fornecimento total 32,594.77506252053 32,594.77506252053 32,594.77506252053

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Ethereum WETH é $ 104.46M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAETHWETH é 32.59K, com um fornecimento total de 32594.77506252053. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 104.46M.