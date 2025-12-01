Preço de Wrapped Aave Ethereum USDT hoje

O preço ao vivo de Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) hoje é $ 1.15, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WAETHUSDT para USD é de $ 1.15 por WAETHUSDT.

Wrapped Aave Ethereum USDT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 137,907,901, com um fornecimento em circulação de 120.08M WAETHUSDT. Nas últimas 24 horas, WAETHUSDT foi negociado entre $ 1.15 (mínimo) e $ 1.15 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.23, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.033.

No desempenho de curto prazo, WAETHUSDT movimentou-se -0.00% na última hora e +0.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT)

Capitalização de mercado $ 137.91M$ 137.91M $ 137.91M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 137.91M$ 137.91M $ 137.91M Fornecimento Circulante 120.08M 120.08M 120.08M Fornecimento total 120,084,983.289232 120,084,983.289232 120,084,983.289232

