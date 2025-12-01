Preço de Wrapped Aave Ethereum USDC hoje

O preço ao vivo de Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) hoje é $ 1.15, com uma variação de 0.31% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WAETHUSDC para USD é de $ 1.15 por WAETHUSDC.

Wrapped Aave Ethereum USDC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 170,275,740, com um fornecimento em circulação de 147.54M WAETHUSDC. Nas últimas 24 horas, WAETHUSDC foi negociado entre $ 1.15 (mínimo) e $ 1.16 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.27, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.965606.

No desempenho de curto prazo, WAETHUSDC movimentou-se -0.29% na última hora e -0.24% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC)

Capitalização de mercado $ 170.28M$ 170.28M $ 170.28M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 170.28M$ 170.28M $ 170.28M Fornecimento Circulante 147.54M 147.54M 147.54M Fornecimento total 147,539,306.3153 147,539,306.3153 147,539,306.3153

