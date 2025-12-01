Preço de Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH hoje

O preço ao vivo de Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) hoje é $ 3,717.49, com uma variação de 1.68% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WAETHLIDOWSTETH para USD é de $ 3,717.49 por WAETHLIDOWSTETH.

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 858,173, com um fornecimento em circulação de 230.85 WAETHLIDOWSTETH. Nas últimas 24 horas, WAETHLIDOWSTETH foi negociado entre $ 3,622.65 (mínimo) e $ 3,749.49 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 6,300.14, enquanto a mínima histórica foi de $ 3,158.24.

No desempenho de curto prazo, WAETHLIDOWSTETH movimentou-se +0.03% na última hora e +8.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH)

