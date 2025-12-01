Preço de Wrapped Aave Ethereum Lido WETH hoje

O preço ao vivo de Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) hoje é $ 3,124.57, com uma variação de 2.70% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WAETHLIDOWETH para USD é de $ 3,124.57 por WAETHLIDOWETH.

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 302,535, com um fornecimento em circulação de 96.89 WAETHLIDOWETH. Nas últimas 24 horas, WAETHLIDOWETH foi negociado entre $ 3,031.49 (mínimo) e $ 3,151.78 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 5,312.72, enquanto a mínima histórica foi de $ 1,900.47.

No desempenho de curto prazo, WAETHLIDOWETH movimentou-se +0.10% na última hora e +8.52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH)

Capitalização de mercado $ 302.54K$ 302.54K $ 302.54K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 302.54K$ 302.54K $ 302.54K Fornecimento Circulante 96.89 96.89 96.89 Fornecimento total 96.89173226031826 96.89173226031826 96.89173226031826

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Ethereum Lido WETH é $ 302.54K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAETHLIDOWETH é 96.89, com um fornecimento total de 96.89173226031826. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 302.54K.