Preço de Wrapped Aave Ethereum Lido GHO hoje

O preço ao vivo de Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) hoje é $ 1.025, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WAETHLIDOGHO para USD é de $ 1.025 por WAETHLIDOGHO.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,203,022, com um fornecimento em circulação de 9.00M WAETHLIDOGHO. Nas últimas 24 horas, WAETHLIDOGHO foi negociado entre $ 1.022 (mínimo) e $ 1.027 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.11, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.920237.

No desempenho de curto prazo, WAETHLIDOGHO movimentou-se +0.00% na última hora e +0.07% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO)

Capitalização de mercado $ 9.20M$ 9.20M $ 9.20M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.20M$ 9.20M $ 9.20M Fornecimento Circulante 9.00M 9.00M 9.00M Fornecimento total 9,000,942.093871191 9,000,942.093871191 9,000,942.093871191

