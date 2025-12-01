Preço de Wrapped Aave Base wstETH hoje

O preço ao vivo de Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) hoje é $ 3,693.92, com uma variação de 0.96% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WABASWSTETH para USD é de $ 3,693.92 por WABASWSTETH.

Wrapped Aave Base wstETH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 115,368, com um fornecimento em circulação de 31.23 WABASWSTETH. Nas últimas 24 horas, WABASWSTETH foi negociado entre $ 3,652.05 (mínimo) e $ 3,729.09 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 8,323.65, enquanto a mínima histórica foi de $ 3,246.07.

No desempenho de curto prazo, WABASWSTETH movimentou-se -0.25% na última hora e +6.95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH)

Capitalização de mercado $ 115.37K$ 115.37K $ 115.37K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 115.37K$ 115.37K $ 115.37K Fornecimento Circulante 31.23 31.23 31.23 Fornecimento total 31.23190746853199 31.23190746853199 31.23190746853199

