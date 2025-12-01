Preço de Wrapped Aave Base GHO hoje

O preço ao vivo de Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) hoje é $ 1.033, com uma variação de 0.46% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WABASGHO para USD é de $ 1.033 por WABASGHO.

Wrapped Aave Base GHO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,277,810, com um fornecimento em circulação de 6.08M WABASGHO. Nas últimas 24 horas, WABASGHO foi negociado entre $ 1.021 (mínimo) e $ 1.044 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.25, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.81731.

No desempenho de curto prazo, WABASGHO movimentou-se +0.46% na última hora e +0.15% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO)

Capitalização de mercado $ 6.28M$ 6.28M $ 6.28M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.28M$ 6.28M $ 6.28M Fornecimento Circulante 6.08M 6.08M 6.08M Fornecimento total 6,080,259.49525282 6,080,259.49525282 6,080,259.49525282

