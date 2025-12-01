Preço de Wrapped Aave Base EURC hoje

O preço ao vivo de Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) hoje é $ 1.18, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WABASEURC para USD é de $ 1.18 por WABASEURC.

Wrapped Aave Base EURC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 129,316, com um fornecimento em circulação de 109.23K WABASEURC. Nas últimas 24 horas, WABASEURC foi negociado entre $ 1.18 (mínimo) e $ 1.18 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.2, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.16.

No desempenho de curto prazo, WABASEURC movimentou-se +0.00% na última hora e +0.87% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC)

