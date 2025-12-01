Preço de Wrapped Aave Avalanche WAVAX hoje

O preço ao vivo de Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) hoje é $ 16.24, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WAAVAWAVAX para USD é de $ 16.24 por WAAVAWAVAX.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 49,301, com um fornecimento em circulação de 3.04K WAAVAWAVAX. Nas últimas 24 horas, WAAVAWAVAX foi negociado entre $ 16.24 (mínimo) e $ 16.24 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 37.8, enquanto a mínima histórica foi de $ 9.46.

No desempenho de curto prazo, WAAVAWAVAX movimentou-se 0.00% na última hora e +13.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX)

Capitalização de mercado $ 49.30K$ 49.30K $ 49.30K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 49.30K$ 49.30K $ 49.30K Fornecimento Circulante 3.04K 3.04K 3.04K Fornecimento total 3,036.545455900956 3,036.545455900956 3,036.545455900956

