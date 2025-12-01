Preço de Wrapped Aave Avalanche USDT hoje

O preço ao vivo de Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT) hoje é $ 1.22, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WAAVAUSDT para USD é de $ 1.22 por WAAVAUSDT.

Wrapped Aave Avalanche USDT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 77,398, com um fornecimento em circulação de 63.66K WAAVAUSDT. Nas últimas 24 horas, WAAVAUSDT foi negociado entre $ 1.22 (mínimo) e $ 1.22 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.53, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.574882.

No desempenho de curto prazo, WAAVAUSDT movimentou-se 0.00% na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Aave Avalanche USDT (WAAVAUSDT)

Capitalização de mercado $ 77.40K$ 77.40K $ 77.40K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 77.40K$ 77.40K $ 77.40K Fornecimento Circulante 63.66K 63.66K 63.66K Fornecimento total 63,656.67658 63,656.67658 63,656.67658

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Avalanche USDT é $ 77.40K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAAVAUSDT é 63.66K, com um fornecimento total de 63656.67658. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 77.40K.