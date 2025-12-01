Preço de Wrapped Aave Avalanche USDC hoje

O preço ao vivo de Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) hoje é $ 1.2, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WAAVAUSDC para USD é de $ 1.2 por WAAVAUSDC.

Wrapped Aave Avalanche USDC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 86,055, com um fornecimento em circulação de 71.73K WAAVAUSDC. Nas últimas 24 horas, WAAVAUSDC foi negociado entre $ 1.2 (mínimo) e $ 1.2 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.51, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.566241.

No desempenho de curto prazo, WAAVAUSDC movimentou-se 0.00% na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC)

Capitalização de mercado $ 86.06K$ 86.06K $ 86.06K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 86.06K$ 86.06K $ 86.06K Fornecimento Circulante 71.73K 71.73K 71.73K Fornecimento total 71,723.011086 71,723.011086 71,723.011086

