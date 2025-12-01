Preço de Wrapped Aave Avalanche SAVAX hoje

O preço ao vivo de Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) hoje é $ 17.11, com uma variação de 4.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WAAVASAVAX para USD é de $ 17.11 por WAAVASAVAX.

Wrapped Aave Avalanche SAVAX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 87,969, com um fornecimento em circulação de 5.14K WAAVASAVAX. Nas últimas 24 horas, WAAVASAVAX foi negociado entre $ 17.12 (mínimo) e $ 17.82 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 43.88, enquanto a mínima histórica foi de $ 14.82.

No desempenho de curto prazo, WAAVASAVAX movimentou-se -0.71% na última hora e +3.53% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX)

Capitalização de mercado $ 87.97K$ 87.97K $ 87.97K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 87.97K$ 87.97K $ 87.97K Fornecimento Circulante 5.14K 5.14K 5.14K Fornecimento total 5,140.930568877006 5,140.930568877006 5,140.930568877006

