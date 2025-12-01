Preço de Wrapped Aave Avalanche AUSD hoje

O preço ao vivo de Wrapped Aave Avalanche AUSD (WAAVAAUSD) hoje é $ 1.06, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WAAVAAUSD para USD é de $ 1.06 por WAAVAAUSD.

Wrapped Aave Avalanche AUSD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,226.2, com um fornecimento em circulação de 11.54K WAAVAAUSD. Nas últimas 24 horas, WAAVAAUSD foi negociado entre $ 1.06 (mínimo) e $ 1.06 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.33, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.481872.

No desempenho de curto prazo, WAAVAAUSD movimentou-se 0.00% na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Aave Avalanche AUSD (WAAVAAUSD)

Capitalização de mercado $ 12.23K$ 12.23K $ 12.23K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.23K$ 12.23K $ 12.23K Fornecimento Circulante 11.54K 11.54K 11.54K Fornecimento total 11,539.336957 11,539.336957 11,539.336957

