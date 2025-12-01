Preço de Wrapped Aave Arbitrum wstETH hoje

O preço ao vivo de Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) hoje é $ 3,703.87, com uma variação de 1.51% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WAARBWSTETH para USD é de $ 3,703.87 por WAARBWSTETH.

Wrapped Aave Arbitrum wstETH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 536,293, com um fornecimento em circulação de 144.80 WAARBWSTETH. Nas últimas 24 horas, WAARBWSTETH foi negociado entre $ 3,646.02 (mínimo) e $ 3,720.47 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 6,078.71, enquanto a mínima histórica foi de $ 3,215.58.

No desempenho de curto prazo, WAARBWSTETH movimentou-se -0.08% na última hora e +7.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH)

Capitalização de mercado $ 536.29K$ 536.29K $ 536.29K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 536.29K$ 536.29K $ 536.29K Fornecimento Circulante 144.80 144.80 144.80 Fornecimento total 144.8008643358599 144.8008643358599 144.8008643358599

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Arbitrum wstETH é $ 536.29K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAARBWSTETH é 144.80, com um fornecimento total de 144.8008643358599. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 536.29K.