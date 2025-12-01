Preço de Wrapped Aave Arbitrum WETH hoje

O preço ao vivo de Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) hoje é $ 3,207.36, com uma variação de 1.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WAARBWETH para USD é de $ 3,207.36 por WAARBWETH.

Wrapped Aave Arbitrum WETH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 779,362, com um fornecimento em circulação de 242.99 WAARBWETH. Nas últimas 24 horas, WAARBWETH foi negociado entre $ 3,138.65 (mínimo) e $ 3,224.39 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 5,197.67, enquanto a mínima histórica foi de $ 2,763.58.

No desempenho de curto prazo, WAARBWETH movimentou-se +0.09% na última hora e +7.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH)

Capitalização de mercado $ 779.36K$ 779.36K $ 779.36K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 779.36K$ 779.36K $ 779.36K Fornecimento Circulante 242.99 242.99 242.99 Fornecimento total 242.9915955369533 242.9915955369533 242.9915955369533

