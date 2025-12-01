Preço de Wrapped Aave Arbitrum USDT hoje

O preço ao vivo de Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) hoje é $ 1.21, com uma variação de 0.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WAARBUSDT para USD é de $ 1.21 por WAARBUSDT.

Wrapped Aave Arbitrum USDT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,345,061, com um fornecimento em circulação de 1.11M WAARBUSDT. Nas últimas 24 horas, WAARBUSDT foi negociado entre $ 0.67421 (mínimo) e $ 1.22 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 4.28, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.359434.

No desempenho de curto prazo, WAARBUSDT movimentou-se +0.14% na última hora e -0.43% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT)

Capitalização de mercado $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Fornecimento Circulante 1.11M 1.11M 1.11M Fornecimento total 1,112,510.902569 1,112,510.902569 1,112,510.902569

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Arbitrum USDT é $ 1.35M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAARBUSDT é 1.11M, com um fornecimento total de 1112510.902569. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.35M.