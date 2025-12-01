Preço de Wrapped Aave Arbitrum USDCn hoje

O preço ao vivo de Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) hoje é $ 1.16, com uma variação de 0.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WAARBUSDCN para USD é de $ 1.16 por WAARBUSDCN.

Wrapped Aave Arbitrum USDCn ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,196,330, com um fornecimento em circulação de 1.90M WAARBUSDCN. Nas últimas 24 horas, WAARBUSDCN foi negociado entre $ 1.15 (mínimo) e $ 1.16 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 4.09, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.343859.

No desempenho de curto prazo, WAARBUSDCN movimentou-se +0.14% na última hora e -0.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN)

Capitalização de mercado $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Fornecimento Circulante 1.90M 1.90M 1.90M Fornecimento total 1,900,782.34562 1,900,782.34562 1,900,782.34562

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Arbitrum USDCn é $ 2.20M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAARBUSDCN é 1.90M, com um fornecimento total de 1900782.34562. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.20M.