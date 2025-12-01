Preço de Wrapped Aave Arbitrum GHO hoje

O preço ao vivo de Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) hoje é $ 1.08, com uma variação de 0.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WAARBGHO para USD é de $ 1.08 por WAARBGHO.

Wrapped Aave Arbitrum GHO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,919,190, com um fornecimento em circulação de 2.71M WAARBGHO. Nas últimas 24 horas, WAARBGHO foi negociado entre $ 1.075 (mínimo) e $ 1.087 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.12, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.976544.

No desempenho de curto prazo, WAARBGHO movimentou-se +0.13% na última hora e -0.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO)

Capitalização de mercado $ 2.92M$ 2.92M $ 2.92M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.92M$ 2.92M $ 2.92M Fornecimento Circulante 2.71M 2.71M 2.71M Fornecimento total 2,705,646.472620753 2,705,646.472620753 2,705,646.472620753

A capitalização de mercado atual de Wrapped Aave Arbitrum GHO é $ 2.92M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WAARBGHO é 2.71M, com um fornecimento total de 2705646.472620753. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.92M.