Preço de Wrapped Aave Arbitrum ezETH hoje

O preço ao vivo de Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) hoje é $ 3,223.22, com uma variação de 1.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WAARBEZETH para USD é de $ 3,223.22 por WAARBEZETH.

Wrapped Aave Arbitrum ezETH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 267,600, com um fornecimento em circulação de 83.01 WAARBEZETH. Nas últimas 24 horas, WAARBEZETH foi negociado entre $ 3,182.49 (mínimo) e $ 3,245.52 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 5,048.06, enquanto a mínima histórica foi de $ 2,832.7.

No desempenho de curto prazo, WAARBEZETH movimentou-se -0.35% na última hora e +7.43% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH)

Capitalização de mercado $ 267.60K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 267.60K Fornecimento Circulante 83.01 Fornecimento total 83.01472613425028

