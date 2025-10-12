Informações de preço de Worthless Coin (WORTHLESS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.00053366 Máximo 24h $ 0.00071095 Máximo histórico $ 0.02278096 Menor preço $ 0.0003991 Variação de Preço (1h) +7.72% Alteração de Preço (1D) -10.60% Variação de Preço (7d) -89.80%

O preço em tempo real de Worthless Coin (WORTHLESS) é $0.00061226. Nas últimas 24 horas, WORTHLESS foi negociado entre a mínima de $ 0.00053366 e a máxima de $ 0.00071095, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de WORTHLESS é $ 0.02278096, enquanto o mais baixo é $ 0.0003991.

Em termos de desempenho de curto prazo, WORTHLESS variou +7.72% na última hora, -10.60% nas últimas 24 horas e -89.80% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Worthless Coin (WORTHLESS)

Capitalização de mercado $ 614.27K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 614.27K Fornecimento Circulante 999.95M Fornecimento total 999,951,218.700403

A capitalização de mercado atual de Worthless Coin é $ 614.27K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WORTHLESS é 999.95M, com um fornecimento total de 999951218.700403. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 614.27K.