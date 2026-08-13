Preço de Worldwide USD hoje

O preço ao vivo de Worldwide USD (WUSD) hoje é $ 0.982086, com uma variação de 0.87% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WUSD para USD é de $ 0.982086 por WUSD.

Worldwide USD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 646,983, com um fornecimento em circulação de 658.79K WUSD. Nas últimas 24 horas, WUSD foi negociado entre $ 0.979881 (mínimo) e $ 0.993589 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.29, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.934513.

No desempenho de curto prazo, WUSD movimentou-se +0.15% na última hora e -0.87% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.05.

Informações de mercado de Worldwide USD (WUSD)

Capitalização de mercado $ 646.98K$ 646.98K $ 646.98K Volume (24h) $ 1.05$ 1.05 $ 1.05 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 646.98K$ 646.98K $ 646.98K Fornecimento Circulante 658.79K 658.79K 658.79K Fornecimento total 658,792.9642690615 658,792.9642690615 658,792.9642690615

A capitalização de mercado atual de Worldwide USD é $ 646.98K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.05. A oferta em circulação de WUSD é 658.79K, com um fornecimento total de 658792.9642690615. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 646.98K.