Preço de World Of Claudecraft hoje

O preço ao vivo de World Of Claudecraft (WOC) hoje é $ 0, com uma variação de 1.84% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WOC para USD é de $ 0 por WOC.

World Of Claudecraft ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 150,162, com um fornecimento em circulação de 997.27M WOC. Nas últimas 24 horas, WOC foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WOC movimentou-se +0.43% na última hora e -9.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.64K.

Informações de mercado de World Of Claudecraft (WOC)

Capitalização de mercado $ 150.16K$ 150.16K $ 150.16K Volume (24h) $ 1.64K$ 1.64K $ 1.64K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 150.16K$ 150.16K $ 150.16K Fornecimento Circulante 997.27M 997.27M 997.27M Fornecimento total 997,272,909.979621 997,272,909.979621 997,272,909.979621

A capitalização de mercado atual de World Of Claudecraft é $ 150.16K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.64K. A oferta em circulação de WOC é 997.27M, com um fornecimento total de 997272909.979621. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 150.16K.