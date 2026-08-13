Qual é o preço atual de World Collective Oil Reserve?

World Collective Oil Reserve (WCOR) está sendo negociado a R$, refletindo uma variação de preço de 0.20% nas últimas 24 horas. Esses dados ao vivo agregam preços de exchanges globais para oferecer aos traders uma avaliação de mercado precisa a qualquer momento.

Que papel World Collective Oil Reserve desempenha em seu ecossistema?

Como ativo central na rede -- e parte do setor Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme, WCOR frequentemente alimenta funções essenciais, como pagamentos, staking, votação de governança e incentivos de liquidez. Seu design pode influenciar como aplicativos ou contratos inteligentes operam em todo o ecossistema.

Quão ativamente WCOR está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, WCOR registrou um volume de negociação de R$--. Um volume alto geralmente sinaliza forte interesse dos investidores, maior liquidez e melhor execução tanto para traders pequenos quanto grandes.

Qual é a oferta circulante de World Collective Oil Reserve?

Hoje há 999982510.496759 tokens em circulação, o que determina a quantidade disponível para negociação. A oferta circulante ajuda os investidores a estimar a escassez, a dinâmica da inflação e a possível distribuição de tokens no longo prazo.

Qual é a capitalização de mercado e a classificação de WCOR?

World Collective Oil Reserve atualmente ocupa a posição de número #5087 no mercado, com uma capitalização de mercado de R$787912.32237530901000, colocando-o entre ativos reconhecidos dentro de seu setor e ajudando os investidores a medir sua escala relativa.

Como World Collective Oil Reserve se comportou nas últimas 24 horas?

O preço apresentou uma variação de 0.20% nas últimas 24 horas. Movimentos de curto prazo podem ser influenciados pelo sentimento de mercado, mudanças na liquidez ou desenvolvimentos relacionados à rede --.

Como World Collective Oil Reserve se compara a ativos similares na mesma categoria?

No segmento Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme, WCOR demonstra atividade competitiva apoiada por níveis fortes de negociação, alta liquidez e seus casos de uso contínuos em seu ecossistema.