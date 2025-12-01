Preço de World Cat hoje

O preço ao vivo de World Cat (WORLD CAT) hoje é $ 0.00590948, com uma variação de 2.80% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WORLD CAT para USD é de $ 0.00590948 por WORLD CAT.

World Cat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 472,760, com um fornecimento em circulação de 80.00M WORLD CAT. Nas últimas 24 horas, WORLD CAT foi negociado entre $ 0.00569302 (mínimo) e $ 0.0059095 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.09714, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00012143.

No desempenho de curto prazo, WORLD CAT movimentou-se +0.47% na última hora e -5.64% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de World Cat (WORLD CAT)

Capitalização de mercado $ 472.76K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 472.76K Fornecimento Circulante 80.00M Fornecimento total 79,999,978.71555756

