Qual é o preço atual de Woofy?

Woofy está sendo negociado a R$0.00970213172448432000, apresentando uma variação de preço de -2.09% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete a combinação de dados provenientes de múltiplos mercados à vista.

Quão volátil está WOOFY hoje?

A volatilidade do preço de WOOFY nas últimas 24 horas é de --%. Uma volatilidade mais alta sugere mudanças rápidas no preço, enquanto uma volatilidade mais baixa indica estabilidade.

Qual é a faixa de negociação de 24 horas para Woofy?

O token flutuou entre R$0.0096082676091952749000 (mínimo) e R$0.0099204798026019759000 (máximo). Os traders costumam usar essa informação para avaliar o impulso diário e a força do mercado.

Quanto volume de negociação WOOFY gerou?

Nas últimas 24 horas, WOOFY acumulou R$-- em atividade comercial, mostrando quão ativamente o mercado está envolvido com esse ativo.

Como o preço atual se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O máximo histórico é de R$0.0134134476806833659000, e o mínimo histórico é de R$0.0079081394131563774000. Comparar o preço atual com esses níveis ajuda os traders a entender os ciclos de longo prazo.

Quão forte é a liquidez do mercado para Woofy?

A força da liquidez é classificada em --/100, indicando a profundidade da carteira de ordens e a facilidade de execução durante sessões de negociação ativas.

Como WOOFY se compara a outros tokens de Yearn Ecosystem,Katana Ecosystem?

Dentro da categoria Yearn Ecosystem,Katana Ecosystem, WOOFY mostra um desempenho competitivo, sustentado por R$-- em liquidez e interesse contínuo dos traders.