Preço de WONEY hoje

O preço ao vivo de WONEY (WONEY) hoje é --, com uma variação de 20.11% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WONEY para USD é de -- por WONEY.

WONEY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 22,303, com um fornecimento em circulação de 870.72M WONEY. Nas últimas 24 horas, WONEY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WONEY movimentou-se -2.06% na última hora e +79.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de WONEY (WONEY)

Capitalização de mercado $ 22.30K$ 22.30K $ 22.30K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 22.30K$ 22.30K $ 22.30K Fornecimento Circulante 870.72M 870.72M 870.72M Fornecimento total 870,715,525.968451 870,715,525.968451 870,715,525.968451

A capitalização de mercado atual de WONEY é $ 22.30K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WONEY é 870.72M, com um fornecimento total de 870715525.968451. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 22.30K.