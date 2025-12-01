Preço de Wonderland TIME hoje

O preço ao vivo de Wonderland TIME (TIME) hoje é $ 0.02160586, com uma variação de 2.57% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TIME para USD é de $ 0.02160586 por TIME.

Wonderland TIME ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 19,450.79, com um fornecimento em circulação de 900.26K TIME. Nas últimas 24 horas, TIME foi negociado entre $ 0.02140488 (mínimo) e $ 0.02218121 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 10,063.72, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TIME movimentou-se 0.00% na última hora e +5.79% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wonderland TIME (TIME)

Capitalização de mercado $ 19.45K$ 19.45K $ 19.45K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Fornecimento Circulante 900.26K 900.26K 900.26K Fornecimento total 51,970,826.48851775 51,970,826.48851775 51,970,826.48851775

A capitalização de mercado atual de Wonderland TIME é $ 19.45K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TIME é 900.26K, com um fornecimento total de 51970826.48851775. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.12M.