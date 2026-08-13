Qual é o preço em tempo real de Won Chang hoje?

O preço atual de Won Chang está em R$, com uma variação de 0.08% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para USDWON?

USDWON foi negociado entre R$ e R$, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade Won Chang está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica USDWON está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que USDWON está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para Won Chang?

Com uma capitalização de mercado de R$51391.5302356122282000, Won Chang ocupa a posição #10218, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial USDWON tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como Won Chang se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$0.1132120001316602025000, enquanto o ATL é de R$, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de USDWON?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (1000000000.0 tokens), o desempenho da categoria dentro de Meme,Tron Ecosystem,TRON Meme e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.