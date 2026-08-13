Preço de Wombat Exchange hoje

O preço ao vivo de Wombat Exchange (WOM) hoje é $ 0, com uma variação de 20.27% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WOM para USD é de $ 0 por WOM.

Wombat Exchange ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 154,939, com um fornecimento em circulação de 195.77M WOM. Nas últimas 24 horas, WOM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.084, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WOM movimentou-se -0.01% na última hora e -1.13% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 12.09K.

Informações de mercado de Wombat Exchange (WOM)

Capitalização de mercado $ 154.94K$ 154.94K $ 154.94K Volume (24h) $ 12.09K$ 12.09K $ 12.09K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 791.45K$ 791.45K $ 791.45K Fornecimento Circulante 195.77M 195.77M 195.77M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Wombat Exchange é $ 154.94K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 12.09K. A oferta em circulação de WOM é 195.77M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 791.45K.