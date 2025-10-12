Informações de preço de WolfWifBallz (BALLZ) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00005109 $ 0.00005109 $ 0.00005109 Mínimo 24h $ 0.00005296 $ 0.00005296 $ 0.00005296 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00005109$ 0.00005109 $ 0.00005109 Máximo 24h $ 0.00005296$ 0.00005296 $ 0.00005296 Máximo histórico $ 0.080777$ 0.080777 $ 0.080777 Menor preço $ 0.00003315$ 0.00003315 $ 0.00003315 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +1.69% Variação de Preço (7d) -24.06% Variação de Preço (7d) -24.06%

O preço em tempo real de WolfWifBallz (BALLZ) é $0.00005195. Nas últimas 24 horas, BALLZ foi negociado entre a mínima de $ 0.00005109 e a máxima de $ 0.00005296, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BALLZ é $ 0.080777, enquanto o mais baixo é $ 0.00003315.

Em termos de desempenho de curto prazo, BALLZ variou -- na última hora, +1.69% nas últimas 24 horas e -24.06% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de WolfWifBallz (BALLZ)

Capitalização de mercado $ 51.95K$ 51.95K $ 51.95K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 51.95K$ 51.95K $ 51.95K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de WolfWifBallz é $ 51.95K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BALLZ é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 51.95K.