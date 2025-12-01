Preço de Woffle hoje

O preço ao vivo de Woffle (WOF) hoje é --, com uma variação de 1.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WOF para USD é de -- por WOF.

Woffle ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 38,148, com um fornecimento em circulação de 999.95M WOF. Nas últimas 24 horas, WOF foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00244579, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WOF movimentou-se -0.63% na última hora e +3.15% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Woffle (WOF)

Capitalização de mercado $ 38.15K$ 38.15K $ 38.15K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 38.15K$ 38.15K $ 38.15K Fornecimento Circulante 999.95M 999.95M 999.95M Fornecimento total 999,946,755.065399 999,946,755.065399 999,946,755.065399

