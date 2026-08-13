Preço de Wink Cat hoje

O preço ao vivo de Wink Cat (WINKCAT) hoje é $ 0, com uma variação de 8.91% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WINKCAT para USD é de $ 0 por WINKCAT.

Wink Cat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 14,669.49, com um fornecimento em circulação de 1.00B WINKCAT. Nas últimas 24 horas, WINKCAT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WINKCAT movimentou-se -1.40% na última hora e +4.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Wink Cat (WINKCAT)

Capitalização de mercado $ 14.67K$ 14.67K $ 14.67K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.67K$ 14.67K $ 14.67K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Wink Cat é $ 14.67K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de WINKCAT é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 14.67K.